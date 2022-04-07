Manchester United kaptanı Robson'dan itiraf: "Bunlar deli" diye düşündük, Beckham o pankarttan korktu!

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Galatasaray, 1993 yılında bir rüyayı gerçekleştirmiş; Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Old Trafford'da 3-3'lük skorla berabere kaldığı Eric Cantona'lı Manchester United'ı Ali Sami Yen'de 0-0 ile elemişti. Tarihi gecede Ali Sami Yen'deki atmosfer, tüm Avrupa'da konuşuldu.

Maçın oynandığı zaman Manchester United forması giyen ve kaptanlık pazubandını takan Bryan Robson, Ali Sami Yen'deki atmosferi maçtan 29 yıl sonra kulübün resmi sitesine anlattı.

İstanbul'da Galatasaray taraftarları United kafilesini İngilizce 'Cehenneme hoş geldiniz' yazılı pankartlarla karşıladı. Sitede bu durumun o dönem ekibin genç üyeleri olan Gary Neville ve David Beckham'ı korkuttuğu belirtildi.

Taraftarın bütün gece United kafilesinin kaldığı otelin dışında tezahürat yaptığını ve oyuncuların uyumasını engellemeye çalıştığını ifade eden Robson, stadyuma giderken takım otobüsüne Galatasaray taraftarının ne ellerine gelirse attığını söyledi.

Robson, sahaya çıktıklarında yine 'Cehenneme Hoş Geldiniz' pankartını görüp taraftarlara baktıklarında ''Bunlar cidden deli'' diye düşündüklerini ifade etti.

''Sahaya çıktığınızda sadece duman görüyordunuz'' diyen Robson, ''Sahanın çevresindeki herkesten size yönelik bir agresiflik hissediyordunuz. Bu korkutucu. Eğer en yüksek seviyede oynamak istiyorsanız mental olarak bununla mücadele edecek güçte olmalısınız'' dedi.

Robson, maçtan sonra bir polis memurunun Eric Cantona'nın kafasına vurduğunu aktarırken, daha sonra polislerin kalkanlarla United'lı oyuncuları merdivenlerden ittiğini dile getirdi.

United kaptanı, kalkanla itildikten sonra duvara çarptığını ve kolunun yarıldığını; 8 dikiş atılması gerektiğini söyledi.

Robson, ''Polis olayın büyük bir parçasıydı. Öyle ya da böyle katıldılar. Türkiye, İngiltere'yle oynadığında bir daha İstanbul'a gittim. Yenilirseniz daha da kötü oluyor'' dedi.