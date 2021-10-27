Manchester United'ın yıldızından 'Ole Out' mesajına beğeni

Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılırken, sosyal medya üzerinde oyuncuların Solskjaer'e karşı cephe aldığı iddialarını destekleyecek bir olay yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Jesse Lingard, Liverpool yenilgisinden karelerle birlikte paylaştığı, #OleOut (Ole dışarı) hashtagini içeren gönderiyi beğendi.

Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğiyle ilgili kriz giderek içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

Yönetim 5-0’lık Liverpool faciasına rağmen Solskjaer’e destek verse de oyuncuların Norveçli teknik adamdan memnun olmadığı ve değişime sıcak baktığı konuşuluyor.

Jesse Lingard’ın Instagram’da beğendiği bir mesaj da bu durumu doğrular nitelikte. 28 yaşındaki oyuncu, bir taraftar hesabının Liverpool yenilgisinden karelerle birlikte paylaştığı, #OleOut (Ole dışarı) hashtagini içeren gönderiyi beğendi.

Liverpool maçını yedek kulübesinden izleyen ve oyuna girme şansı bulamayan Lingard, daha sonra beğeniyi kaldırsa da, bu durum dikkatli takipçilerinden gözünden kaçmadı.

Söz konusu gönderide Cristiano Ronaldo’nun yere çökmüş bir fotoğrafı ve kulübün efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın üzüntü içinde görüldüğü bir kare de yer alıyor.