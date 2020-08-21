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Spor

Manchester United'ın kaptanı Mikonos'ta kavgaya karıştı; Maguire ve arkadaşları gözaltına alındı

21 Ağustos 2020 12:52

Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, dün gece Yunanistan'da bir barda kavgaya karışıp müdahale eden polislere de saldırınca gözaltına alındı.

Greek Reporter'da yer alan habere göre Maguire, Yunanistan'ın Mikonos kentinde bir barda arkadaşlarıyla eğlenirken başka İngiliz turistlerle kavga etmeye başladı. Kavgayı görenler olay yerine polis çağırdı. Polisin gelmesinin ardından Maguire'ın ekibi, polis memurlarına da saldırıda bulundu.  

Maguire'ın da dahil olduğu ekip karakola götürüldükten sonra da polise sözlü ve fiziki saldırıda bulunmaya devam etti. Ekip hakkında işlem başlatıldı. 

 

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