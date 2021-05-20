Manchester United ile Chelsea, Sancho için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Premier Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen iki dev Manchester United ile Chelsea, Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

İngiliz basınından The Sun'dan yer alan habere göre yaz transfer döneminde Alman ekibinin kapısını çalacak olan iki takım, bonservis için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Chelsea'nin resmi teklif için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantilediği belirtilirken, Manchester United da Sancho'ya ilişkin gelişmeleri oldukça yakından takip ediyor.

Edinson Cavani'nin sözleşmesini bir yıl uzatmasına rağmen hücum hattını güçlendirmek isteyen United, kadroyu gençleştirebilmek için Sancho'yu hedefliyor.

Haaland'ın gölgesinde kaldı

Chelsea'ye transfer olması halinde Sancho, Pulisic, Ziyech ve Hudson-Odoi ile forma rekabetine girmesi beklenen Sancho, bu sezon Erling Haaland'ın gölgesinde kalsa da oldukça etkileyici istatistiklere sahipti.

Sezon başından bu yana 15 gol ve 18 asistle oynayan 21 yaşındaki Sancho, son üç sezonun tamamında çift haneli gol ve asist sayılarına ulaştı.

Manchester City altyapısından yetişen ancak 2017 yazında 8 milyon Euro karşılığında Dortmund'a transfer olan Sancho, Bundesliga'da gösterdiği performansla birçok büyük kulübün transfer listesine girmişti.

Dortmund'da iki kez kupa sevinci yaşayan Sancho, Euro 2020'de İngiltere'nin önemli kozlarından olacak.