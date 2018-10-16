Manchester United için 4 milyar Pound'luk teklife ret

Manchester United, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın kulübü satın alması konusunda geri adım attı. Kırmızılar'ın değerinin 3 ila 4 milyar Pound olduğu hatırlatılırken, Cemal Kaşıkçı olayının kulübün şu an sahibi olan Glazer ailesine geri adım attırdığı kaydedildi.

Manchester United'ın büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Amerikalı Glazer ailesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın kulübü satın alma konusunda sessiz kaldı.

İngiliz basını, Bin Salman'ın değeri 3 ila 4 milyar Dolar'a ulaşan Manchester United'daki Glazer ailesinin elinde bulunan hisseleri satın almak istediğini yazdı. Ancak Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda kaybolması üzerine United'ın geri adım attığı kaydedildi.

Son yıllarda oy hakkı olmayan B hisselerini satarak büyük gelir elde eden United, kulüpteki hisselerin büyük çoğunluğunu kontrol etmeye devam etti. United'ın büyük ortağı Avram Glazer'in gelecek hafta Riyad'a yatırım konferansına gidecek olması ise Suudi Arabistanlılarla masaya oturacağı söylentilerini de artırdı.

2005'te kulübün çoğunluk hisselerini 790 milyon Pound ödeyerek satın alan Glazer ailesinin, kulübü olası bir müşteriye en az 4 milyar Pound'a satmak istediği kaydedildi. Özellikle İngiltere Premier Ligi'nin yeni naklen yayın ihalesinin ardından büyük gelir artışı sağlayan Manchester United'ın değerinin 3 ila 4 milyar Pound'a ulaştığı belirtiliyor.

850 milyar Pound'luk servete sahip Suudi Arabistan ailesinin, Manchester City'nin sahibi Abu Dhabi United Group'un rakibi olduğu vurgulanıyor. Tüm bunlara karşın Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Avram Glazer de satın alma iddialarını yalanladı ve "Manchester United satılık değildir" demekle yetindi.

Suudi Arabistan'ın telekomünikasyon şirketi Saudi Telecom ile uzun süredir anlaşmasını sürdüren United, kulüplere danışmanlık veren bir başka Suudi firması General Sports Authority ile de geçen yıl stratejik işbirliği imzalamıştı.