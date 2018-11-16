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Spor

Manchester United forvet adayını belirledi

Genç yıldızın adı, United'ın ezeli rakibi Manchester City ile de anılıyor

16 Kasım 2018 20:57

Manchester United forvet hattına transfer yapabilir. Kırmızı Şeytanlar’ın gözü, Güney Amerika'da.

Espn'in haberine göre Manchester United yetkilileri, Gremio'nun santrforu Everton Soares'i takibe aldı. Soares'in adı, United'ın ezeli rakibi Manchester City ile de anılıyor.

22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, eylül ayında kariyerinde ilk kez A Milli Takım forması giydi. Gremio Kulübü Ağustos ayında Everton Soares'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzatmış ve 60 milyon Pound'luk bir serbest kalma bedeli belirlenmişti.

22 yaşindaki futbolcu, geride kalan sezon 49 maçta forma giymiş ve 17 gol atmıştı.

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