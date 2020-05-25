Manchester United, Football Manager'ı dava etti

İngiltere Premier Ligi’nin dev isimlerinden Manchester United, Football Manager serisini dava etti.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Kırmızı-Şeytanlar popüler oyunun yayıncısı Sega ile geliştiricisi Sports Interactive‘e ticari marka ihlali nedeniyle dava açtı.

Kulüp, Football Manager’ın oyunda resmi Manchester United armasını kullanmadan ticari markasını ihlal ettiğini iddia etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp avukatı, bu yöntem ile Manchester United’ın armasına lisans verme hakkından mahrum ettiğini belirtti.

Sega ve Sports Interactive ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada davaya konu olan materyallerin 1992’den bu yana şikâyet edilmeden kullandığının altını çizdi.