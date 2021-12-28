Manchester United efsanesinden Ronaldo ve arkadaşlarıla sert eleştiri: Bir avuç serseri gibiler!

Premier Lig'de Ralf Rangnick yönetimindeki ilk puan kaybını 1-1'lik skorla Newcastle United deplasmanında yaşayan Manchester United'da oyuncuların kendi aralarındaki sürtüşmeleri kulübün efsane isimlerinden Gary Neville'in tepkisini çekti.

United'ın eski kaptanı başta Cristiano Ronaldo olmak üzere birçok ismi eleştirdi.

Sky Sport'a yaptığı açıklamada Manchester United forması giyen oyuncuların kötü bir performans ortaya koyduğunu belirten Neville, takımda yolunda giden bir şeyin olmadığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Takımda kendi işini düzgün bir şekilde yaptığını söyleyebilecek tek bir oyuncu yok. Manchester United oyuncuları bir avuç serseri gibi. Her zaman her şeyden şikayet ediyorlar. Son teknik direktörlerinin gönderilmesine neden oldular ve böyle devam ederse yakında Rangnick'in de gönderilmesine neden olacaklar."

Rangnick fiziksel kaliteye dikkat çekti

Manchester United'ın Alman teknik direktörü ise maçın ardından yaptığı açıklamada problemin oyuncuların mental yapısından ziyade fiziksel olduğunu savundu ve şunları kaydetti:

"Bugün problem beden dilimiz değil fizikseldi. Rekabetçi bir takım olmak istiyorsak, fiziksel olarak güçlü olmanız gerekiyor. Oyunun birçok bölümünde bu fiziksel kaliteyi sahaya yansıtamadık. Performansımızı hiç beğenmedim. Birkaç dakika dışında oyunu kontrol edemedik. Her şey enerji, fiziksel güç ve ikinci topları kimin kazandığıyla ilgili. Tüm bu alanlarda elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyemem."