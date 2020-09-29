Manchester United'dan Alex Telles için ilk teklif

Luke Shaw ile rekabete girecek bir isim arayan Manchester United, Porto forması giyen Alex Telles için ilk teklifini iletti.

Alex Telles'in mevcut sözleşmesi 2021 yılının yaz aylarında sona eriyor. Oyuncusunu bonservissiz şekilde göndermek istemeyen Porto, Brezilyalı futbolcu için 18 milyon Sterlin talep ediyor. İstenen bedelde anlaşabilecek bir zemin arayan Manchester United ise 5 Ekim'de kapanacak transfer döneminden önce ilk resmi teklifte bulundu. Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki oyuncu için 12 milyon Sterlin'le Portekiz ekibine teklifini sundu. Galatasaray ne kadar pay alacak? 2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Telles, Portekiz ekibinden ayrılması halinde Sarı Kırmızılılar'a para kazandıracak. İki takım arasında anlaşmağı gereğince; Porto Alex Telles'in satışından elde edeceği kârın yüzde 10'unu Galatasaray'a verecek.