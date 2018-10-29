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Spor

Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ı devirdi

Manchester United - Everton: 2-1 İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını terlettiği Everton'ı 2-1 yendi

29 Ekim 2018 00:10

Manchester United - Everton: 2-1

İSTANBUL (DHA) - İngiltere Premier Lig 10\'uncu hafta mücadelesinde Manchester United kendi sahasında milli oyuncu Cenk Tosun\'un formasını terlettiği Everton\'ı 2-1 yendi.
Old Trafford\'da oynanan müsabakada gol perdesini Paul Pogba açtı. 27\'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Pickford kurtardı. Pickford\'dan seken top bir kez daha Pogba\'nın önüne düşerken, yıldız oyuncunun vuruşu bu kez ağlarla buluştu ve ilk yarı ev sahibi takımın 1-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı. 49\'uncu dakikada Anthony Martial, Pogba\'nın asistinde ağları sarstı ve farkı 2\'ye çıkardı. 77\'nci dakikada ise Gylfi Sigurdsson penaltıdan kaydettiği gol ile maçın skorunu tayin etti: 2-1.
Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 78\'inci dakikada Theo Walcott\'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Manchester United puanını 17\'ye yükseltirken, Everton ise 15 puanda kaldı.

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