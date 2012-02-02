-Manchester United 2011'in en değerli kulübü MADRİD (A.A) - 02.02.2012 - Brand Finance adlı özel bir finans şirketine yaptırılan ve UEFA'nın resmi sitesinde de yayımlanan bir araştırma sonucuna göre 2011'de ekonomik olarak Avrupa'nın en değerli kulübü Manchester United olarak çıktı. Avrupa'dan sadece ilk 30 kulübün yer aldığı sıralamada hiçbir Türk kulübü bulunmadı. 2010'da aynı sıralamada 1. olan Real Madrid, 2011'de 2. sıraya gerilerken, Barcelona üçüncülüğünü korudu. Brand Finance'ın, kulüplerin yıllık değerlerine göre verdiği listede, Manchester United 2010'da 444 milyon avro iken 2011'de 490 milyon avroya, Real Madrid 2010'da 460 milyon avro iken 2011'de 477 milyon avroya, Barcelona da 2010'da 431 milyon avro iken 2011'de 467 milyon avroya yükseldi. Değerlendirmede sadece Manchester United, Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münich (AAA) notu ile ekonomik açıdan ''aşırı dayanıklı'' olarak belirtildi. Bu 4 kulübün de Şampiyonlar Ligi'ne katılımları, sahalarında oynadıkları maçlarda üst düzey başarı oranları, statlarını ekonomik açıdan her türlü şekilde kullanmaları ve marketingdeki başarıları ile markalarını dünya çapında sunabilmeleri açısından Avrupa'nın en iyileri oldukları ve diğer kulüplere nazaran büyük farkla önde bulundukları kaydedildi.