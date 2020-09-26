Manchester United 100. dakika penaltısıyla galibiyeti aldı

Premier Lig'in 2. haftası çok ilginç bir maça sahne oldu. Brighton ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmada son saniyede hakemin verdiği karar uzun yıllar tartışılacak cinstendi.

Brighton & Hove Albion'a konuk olan Machester United, biten maçın ardından hakemin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini 43. dakikada Lewis Dunk (kendi kalesine), 55. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes atarken, Brighton'ın golleri 40. dakikada penaltıdan Neal Maupay ve 90. dakikada Solly March'tan geldi.

Maç bitti, penaltı kazandılar

2-2 devam eden mücadelede hakem son düdüğünü çalarak maçı bitirdi. Ardından gelen uyarıyla VAR'dan Manchester United'ın penaltı kazandığı duyuruldu.

90+10'ncu dakikada atışı kullanan Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanların üstünlük sayısını kaydetti ve mücadele tekrar başlamadan sona erdi.