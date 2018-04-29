Manchester saldısı sonrası kayıp kızını arayan anne

Manchester Arena saldırısı sonrası kaybolan 15 yaşındaki kızını arayan bir anne, İngiltere'de yayın yapan TV kanalı ITV'nin sabah programına canlı bağlanarak yardım istedi.

Kayıplara karışan Olivia Campbell'in annesi Charlotte Campbell, Good Morning Britain (Günaydın Britanya) programına katılarak kızının sesini en son konserden önce duyduğunu ancak ona ulaşamadığını söyledi.

Olivia, en az 22 kişinin öldüğü ve 59'unun da yaralandığı intihar saldırısı öncesi Manchester Arena'daki Ariana Grande konserine giden gençlerden sadece biri.

Televizyon bağlantısı sırasında ağlayarak yaşadıklarını anlatan anne Charlotte, "Hastaneleri, her yeri, otelleri, çocukların götürülmüş olabileceği yerleri ve polisi aradım. Bana bir haber gelmediğini söylediler. Sadece beklemem gerekecek" dedi.

Charlotte Campbell, bir haber gelebileceği ya da kızının geri döneceği umuduyla evinde beklemeyi sürdürüyor.

Olivia, okulundaki en yakın arkadaşıyla Ariana Grande konserine gelmişti. Arkadaşı hastanede tedavi gören Olivia'nın telefonunaysa ulaşılamıyor.

Programın ardından BBC'ye konuşan Campbell, "O sadece 15 yaşındaki bir kız. Arkadaşı bulundu; ama o dışarıda bir yerde yalnız başına" diye anlattı:

"Onu görürseniz lütfen bana ulaşın. Telefonunuzu ona verin ve beni aramasını sağlayın. Yalnızca kızımı evinde istiyorum."