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BBC Türkçe

Manchester saldırısı: Kızını arayan anne kötü haberi Facebook'tan duyurdu

Manchester'da 22 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından kendisinden haber alınmayan 15 yaşındaki Olivia Campbell'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kızını bulmak için halktan yardım isteyen annesi, Facebook'ta "artık meleklerle şarkı söyleyeceks

29 Nisan 2018 20:30

Manchester'daki saldırının ardından 15 yaşındaki kızı Olivia Campbell'a ulaşamadığını söyleyen ve televizyona çıkarak halktan yardım isteyen Charlotte Campbell, kızının saldırıda yaşamını yitirdiğini söyledi.

Facebook sayfasında kızının fotoğrafını paylaşan Campbell, altında şu notu düştü:

"Huzur içinde yat sevgili, kıymetli, güzel kızım… Meleklerle şarkı söylemek için benden çok çok erken alındın. Gülmeye devam et, annen seni çok seviyor."

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester kentinde bulunan konser salonu Arena'ya Pazartesi gece yarısında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirirken, 59 kişi de yaralandı.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi ve İngiliz polisi de saldırı zanlısının 22 yaşındaki Libya kökenli İngiltere vatandaşı Salman Abedi olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından Olivia'nın ailesi Salı günü her yerde onu aramış, onlarca yaralıdan biri olarak hastanede tedavi gördüğünü ummuştu.

Ancak yetkililer, Charlotte Campbell'a kızının saldırıda yaşamını yitiren 22 kişiden biri olduğunu açıkladı.

Olivia patlama anında yakın arkadaşı Adam Lawler ile birlikteydi. Olivia yaşamını yitirirken, Adam da ağır yaralı olarak hastanede bulunuyor.

Adam'ın ailesi, bileti oğullarına doğumgünü hediyesi olarak aldıklarını ve o da arkadaşı Olivia ile gitmek istediğini, ikisinin de son dönemde konserden başka bir şey konuşmadığını söyledi.

Açıklamanın ardından #OliviaCampbell etiketi İngiltere'de Twitter'da ilk sıraya yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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