Manchester saldırısı: İngiltere'den kanıtları sızdıran ABD'ye tepki

İngiltere hükümeti ve polis, Manchester'daki intihar bombası saldırısında olay yerinde çekilen fotoğrafları yayımlayan ABD medyasına tepki gösterdi.

İngiltere terörle mücadele birimi yetkilileri, fotoğrafların sızdırılmasının soruşturmayı baltaladığını ve kurbanların, görgü tanıklarının güvenini sarstığını söyledi.

Fotoğraflar New York Times gazetesinde yayımlandı, daha sonra İngiltere basınında da paylaşıldı.

İngiliz hükümeti yetkilisi "Çok öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, fotoğrafların basına sızmasıyla ilgili kaygılarını ABD büyükelçisine ilettiklerini söyledi.

İki ülke arasında Manchester saldırganıyla ilgili istihbarat sızdırılmasıyla ilgili kaygılar daha önce de dile getirilmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ABD'nin intihar bombacısı Salman Abedi'nin kimliğini, soruşturma sürerken ifşa etmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Rudd, Washington'a "Bir daha olmasın" uyarısında bulunmuştu.

Ama bu uyarıya rağmen New York Times gazetesi, Manchester'daki saldırıda olay yerinden çekilen fotoğrafları yayımladı. Gazete fotoğrafları İngiliz yetkililerden aldığını yazdı.

Fotoğraflarda parçalanmış bir sırt çantası, şarapnel parçaları ve 'fünye olabileceği' belirtilen bir cihaz görülüyor.

New York Times'ın haberinde olay yerindeki kanıtların 'güçlü, tahrip gücü yüksek bir bomba ve dikkatli, düzenli sarılmış şarapnellere işaret ettiği' belirtiliyor.

İngiliz hükümeti yetkilisi "ABD sisteminden sızan fotoğraflar kurbanlar, aileleri ve halk için ıstırap verici olacak. Devam eden bir soruşturmaya İngiltere polisi ve güvenlik güçleri önderlik etmelidir" dedi.

Genel seçim kampanyasından önce, İngiltere Parlamentosunun İçişleri Bakanlığı Komitesi başkanlığı yapan muhalif İşçi Partisi'nden Yvette Cooper, Twitter hesabından "Soruşturma devam ederken ABD'nin İngiltere'nin verdiği istihbaratı paylaşmasından çok rahatsızım. Kamu güvenliği tehlikede. Neler oluyor?" mesajı paylaştı.

Pazartesi gecesi Manchester Arena'daki intihar saldırısında 22 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

İntihar saldırganının kimliği ilk olarak aralarında CBS ve NBC televizyon kanallarının da bulunduğu ABD medyasında açıklandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, Çarşamba günü sabah BBC Radyo 4'ün Today programına istihbarat paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

"İngiliz polisi, operasyonun bütünlüğünü korumak için bilgi akışının denetim ve kontrolünü elinde tutmak istediğini açıkça ifade etti. Başka kaynaklar tarafından açıklanması rahatsız edici. Dostlarımıza bunun yeniden yaşanmaması gerektiğini net bir şekilde söylemiştim."

Amerikalı yetkililerin soruşturmayı tehlikeye atıp atmadıkları sorusuna ise İçişleri Bakanı Rudd, "O kadar ileri gitmezdim ama durum çok açık ve bir daha tekrarlanmamalı" cevabını verdi.