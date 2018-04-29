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BBC Türkçe

Manchester saldırısı: FT zanlı Salman Abedi'nin İngiltere'ye Türkiye'den uçtuğunu bildirdi

Financial Times gazetesi, Manchester'da 22 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının zanlısı olduğu açıklanan Salman Abedi'nin olaydan dört gün önce Türkiye'den İngiltere'ye döndüğünü öne sürdü. AFP'ye konuşan bir Türk yetkili de bu bilgiyi doğruladı.

29 Nisan 2018 20:30

Financial Times (FT) gazetesi, Manchester'da bir konser salonuna düzenlenen intihar saldırısının 22 yaşındaki zanlısı Salman Abedi'nin saldırıdan dört gün önce İstanbul'dan İngiltere'ye Almanya üzerinden uçtuğunu bildirdi.

FT'nin internet sitesinde yer alan ve Alman istihbaratına dayandırılan haberde, Abedi'nin İstanbul'dan Düsseldorf'a ve buradan da Manchester'a uçtuğu belirtildi.

FT'ye konuşan üst düzey bir Türk yetkili de Çarşamba günü İngiliz makamlara Abedi ile ilgili dosyanın gönderildiğini söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

AFP'ye konuşan bir Türk yetkili de Manchester saldırısı zanlısının İstanbul'dan uçuş yaptığını teyit etti.

Yetkili, "İstanbul Atatürk Havaalanı'ndan transit geçiş yaptığını teyit edebilirim" dedi.

Abedi'nin Türkiye'den Suriye'ye geçip geçmediği ya da Türkiye'de ne yaptığı henüz netleşmedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, zanlının kısa bir süre önce ailesinin yaşadığı Libya'dan Manchester'a döndüğünü söylemişti.

Fransa ise İngiliz makamlar tarafından kendilerine patlamadan önce Abedi'nin önce Libya'ya, "sonra da muhtemelen Suriye'ye" seyahat ettiği bilgisinin verildiğini söylemişti.

İngiltere'de yürütülen soruşturmada Abedi'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ya da El Kaide gibi diğer başka radikal örgütlerle bağlantısı olup olmadığı ve varsa bunun detayları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Manchester'da bulunan Arena konser salonunda Pazartesi gece yarısı düzenlenen intihar saldırısında, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaşamını yitirmiş ve 64 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı IŞİD üstlenirken, polis de zanlının Libya asıllı İngiltere vatandaşı 22 yaşındaki Abedi olduğunu açıklamıştı.

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