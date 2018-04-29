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BBC Türkçe

Manchester saldırganının kuzenleri: Abedi saldırıyı tek başına düzenledi

İngiltere'nin Manchester kentinde 22 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı düzenleyen Salman Abedi'nin kuzenleri BBC'ye konuştu. Isaac ve Abz Forjani kardeşler, Abedi'nin saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inandıklarını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentindeki bombalı saldırıyı düzenleyen Salman Abedi'nin kuzenleri, Abedi'nin büyük bir şebekenin parçası olmadığına ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğine inandıklarını söyledi.

Isaac ve Abz Forjani kardeşler, 22 kişinin yaşamını yitirdiği Manchester Arena'daki saldırı sonrası gözaltına alınmış, bir haftalık sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

BBC'ye konuşan Forjani kardeşler, Abedi'nin radikal görüşlerinden haberlerinin olmadığını belirtti.

Kuzenleri, Abedi'nin yurtdışında radikalleşmiş olabileceğini kaydetti.

Kuzenleri, Abedi'yi en son 3 ay önce, Abz Forjani'nin berber dükkanına saçını kestirmeye geldiğinde gördüklerini açıkladı.

Abedi'yle 'oldukça yakın bir ilişkisi olduğunu' belirten Abz, kuzeninin büyük bir ağın parçası olmadığını söyledi:

"Her şeyin tek bir adam tarafından yapıldığına inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda kendince bazı tür fikirler geliştirdi ve bunları kendine sakladı, gizlice kendine sakladı.

"Görüşlerini ailenin hiçbir ferdiyle hiçbir zaman paylaşmadı. Eğer bunu yapsaydı biz de bu olayın yaşanmasını durdurmak için bir şey yapabilirdik.

"Hiçbir zaman radikal görüşleri benimsemedi. Sadece siyasi fikirleri vardı. Bu yüzden ortada belli bir gruba yönelik ilgi veya hedef yoktu.

"Sadece dindar bir adamdı ve bunu çok öteye taşımıştı. Belki peşin hükümlü olmuştu. Ancak radikalliğe dair bir belirti yoktu."

Forjani kardeşler yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını, yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını da söyledi.

Isaac ve Abz'ın en küçük kardeşleri Alharth'ın gözaltındaki sorgusu ise sürüyor.

Manchester saldırısı ile ilgili olarak gözaltına alınan 16 kişiden 10'unun gözaltındaki sorguları devam ediyor.

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