Manchester, Madrid'ten avantajlı döndü

Devlerin mücadelesi nefesleri kesti... Real Madrid ile Manchester United'ın randevusunda gülen çıkmadı ama Welbeck ve Ronaldo'nun karşılıklı golleriyle İngilizler evine avantajlı döndü. Rövanş 5 Mart'ta Old Trafford'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Real Madrid ile Manchester United mücadelesinde büyük heyecan yaşandı. ManU kalecisi De Gea kalesinde devleşirken, iki takım da önemli fırsatları değerlendireyince maç 1-1 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Real Madrid ile Manchester United Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

20. dakikada Welbeck, 29'da da Ronaldo'nun karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu karşılaşmanın rövanşı 5 Mart'ta Old Trafford'da oynanacak.

Real Madrid karşılaşmaya Diego Lopez, Varane, Ramos, Coentrao, Arbeloa, Khedira, Mesut, Alonso, Di Maria, Ronaldo ve Benzema 11'yle başlarken, Manchester United da sahaya De Gea, Rafael, Ferdinand, Evans, Evra, Welbeck, Jones, Carrick, Kagawa, Rooney ve Van Persie ile çıktı.

Mücadele hızlı başlarken, Real Madrid ilk dakikalarda etkili oldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında Coentrao, savunmanın uzaklaştıramadığı topa sert vurdu ama De Gea'yı aşan top direkten döndü.

Maça Real Madrid etkili başlasa da ilk gol Manchester United'dan geldi. 18. dakikada Rooney'in kullandığı köşe vuruşunda topa çok iyi yükselen Welbeck, Ramos'a rağmen topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra baskısını artıran Real Madrid, ManU kalesine daha da yüklenmeye başladı. Ronaldo ve Di Maria pozisyon üreten Real, dakikalar 29'u gösterdiğinde beraberlik golünü buldu. Gol, eski takımına karşı ilk kez forma giyen Cristiano Ronaldo'dan geldi. Sol kanattan Di Maria'nın ortasında ceza alanı içerisinde topa çok iyi yükselen Ronaldo, kaleci De Gea'yı mağlup etti.

Ronaldo'nun golden sonra sevinmediği dikkat çekti.

İlk yarının son düdüğü geldi ve 45 dakikalık ilk bölüm 1-1 sona erdi.

Maçın ilk oyuncu değişikliği 60. dakikada Real Madrid'den geldi. Benzema yerini Higuain'e bıraktı.

61. dakikada Real Madrid ikinci gole çok yaklaştı ama kaleci De Gea kalesinde devleşti. Khedira'nın ortasında arka direkte Coentrao kayarak vurdu ama günün başarılı isimlerinden De Gea ayaklarıyla muhteşem bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

Real Madrid'in oyuncu değişliğine Manchester United cephesinden yanıt geldi. 64'te Kagawa yerini Giggs'e bıraktı.

Karşılaşmanın temposu bu dakikalarda yükselirken bu kez de Manchester United gole çok yaklaştı. 72'de Van Persie, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu, sert vuruşunda kaleci Lopez'in müdahelesiyle top direkten döndü. Devam eden atakta Van Persie yine vurdu, kalecinin üzerinden filelerle buluşmaya giden topu Xabi Alonso son anda çıkardı ve golü önledi.

75. dakikada Angel Di Maria oyundan çıkarken, Luka Modric oyuna dahil olan isim oldu. 84'te Mourinho son oyuncu değişikliği hakkınıda kullandı ve Alonso'yu kenara alarak Pepe'yi oyuna sürdü. Manchester cephesinde de Rooney çıktı, Anderson oyuna girdi.

86. dakikada Ronaldo'nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruş az farkla direğin üstünde auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

REAL MADRİD: 1 - MANCHESTER UNİTED: 1

Stat: Santiago Bernabeu

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Real Madrid: Diego Lopez, Varane, Ramos, Fabio Coentrao, Arbeloa, Khedira, Mesut Özil, Xabi Alonso (Dk. 84 Pepe), Di Maria (Dk. 75 Modric), Ronaldo, Benzema (Dk. 60 Higuain)

Manchester United: De Gea, Rafael, Evra, Jones, Ferdinand, J. Evans, Carrick, Kagawa (Dk. 64 Giggs), Rooney (Dk. 84 Anderson), Welbeck (Dk. 73 Valencia), Van Persie

Goller: Dk. 30 Ronaldo (Real Madrid), Dk. 20 Welbeck (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 5 Van Persie, Dk. 40 Rafael, Dk. 88 Valencia (Manchester United)