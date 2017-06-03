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Dünya
Deutsche Welle

Manchester kurbanları anılacak

Manchester saldırısı sonrası bir şüpheli daha gözaltına alındı. Konserini izlemeye gelen 22 kişinin hayatını kaybettiği ABD'li Ariana Grande ise yaralıları ziyaret etti. Kurbanlar için bir anma konseri düzenlenecek.

03 Haziran 2017 19:47

Manchester'da 22 kişinin öldüğü konser saldırısıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 17'ye çıktı. Polis son olarak Manchester'ın güneyinde 24 yaşında bir şüpheliyi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Manchester saldırısını düzenleyen Salman Abedi tarafından ziyaret edilen şüphelinin aracına da el koydu. Aracın saldırıyla alakası olabileceği belirtiliyor.

Manchester'da 22 Mayıs'ta Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konseri sırasında meydana gelen intihar saldırısında 22 kişi hayatını yitirmişti.

50'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenler arasında 8 yaşındaki bir çocuk da vardı.

Ariana Grande'den yaralılara ziyaret

Saldırıdan 3 hafta sonra şarkıcı Ariana Grande, Manchester'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Grande'nın Manchester'daki durağı yaralıların tedavi gördüğü hastane oldu.

ABD'li şarkıcı Ziyaret sırasında çektiği fotoğrafları, 107 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştı.

Grande, pazar günü Manchester saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenecek olan bir konserde sahne alacak.

Tüm geliri Kızılhaç'ın saldırı sonrası oluşturduğu acil yardım fonuna gidecek olan konserde Justin Bieber, Katy Perry, Usher ve Miley Cyrus gibi isimler sahne alacak.

Tüm biletleri, 6 dakika içerisinde tükenen konserde 2.6 milyon dolar gelir sağlanması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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