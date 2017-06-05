Manchester için yardım konseri

Manchester'da 22 Mayıs'ta Ariane Grande konseri sonrası gerçekleşen saldırının kurbanları için düzenlenen yardım konserinde Ariane Grande, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Crus, Coldplay ve Bylack Eyed Peas gibi ünlü müzisyen ve gruplar sahne aldı. "One Love Manchester", "Tek aşk Manchester" adıyla yapılan konsere 50 bin kişi katıldı. Londra'da düzenlenen, toplam yedi kişinin öldüğü saldırıya rağmen Manchester'daki konser iptal edilmedi.

Old Trafford Stadı'ndada düzenlenen konser, kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Konsere gelenlerin birçoğu kurbanları anmak amacıyla, "'Meleklerimiz için' yazılı yaka kartları taşıdı. Bazı izleyicilerin ise Manchester'ın simgesi olan üzerinde arı bulunan gömlekler giydiği dikkat çekti. Konserde, "Biraradayız" yazılı pankartlar da açıldı.

Pop sanatçısı 23 yaşındaki Ariane Grande konsere gelenlere teşekkür ederek, "Biraraya geldiğiniz için teşekkür ederim, böylesine güçlü ve birarada olduğunuz için... Bu birliktelik yeryüzünün şu an ihtiyacı olan tek ilaç" dedi.

Konserde sahne alan sanatçılar dünya üzerinde insanların terör korkusunun hakim olmasına izin vermemek için birlikte, dayanışma içinde olmaları gerektiğini dile getirdi.

Konser, birçok televizyon kanalı, radyo ve internette canlı yayınlanırken, sıkı güvenlik önlemleri alındı. Konsere gelenlere güvenlik kontrollerinin hızlı yapılabilmesi için yanlarında çanta getirmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ariane Grande bu konseri kurbanlar ve geride kalanlara yardım amacıyla düzenleme çağrısında bulunmuştu. Grande geçen cuma günü, Manchester'daki saldırı sırasında yaralanan çocuk ve gençleri hastanede ziyaret etti.

22 Mayıs'ta Manchester'da Ariane Grande konseri sonrasında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 116 kişi de yaralanmıştı. Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunuyordu.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, HT/BS