Manchester derbisinin galibi Man City

Premier Lig'de bu sezonun ilk Old Trafford derbisinde menajer Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City üstün oyunuyla Jose Mourinho'nun Manchester United'ını 2 - 1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın henüz 15. Dakikasında Kevin de Bruyne'nin golüyle öne geçen City, ilk yarı bitmeden Iheanacho'yla farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

Manchester City'nin İlk golü, Sagna'nın kendi ceza sahası yakınlarından Manchester United ceza yayı önlerine gönderdiği uzun pasla başladı. Iheanacho pası kafayla de Bryne'nin önüne indirdi. United savunması adam paylaşamayınca Belçikalı forvet bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi.

İkinci goldeyse de Bruyne'nin ceza sahasının sağ tarafından çektiği şut direkten dönüp Iheanacho'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldıza da sadece topu boş kaleye yuvarlamak kaldı.

İlk yarının sonlanmasına 3 dakika kala Manchester City kalecisi Bravo'nun hava topunda yaptığı büyük hatayı United'a bu yıl transfer olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic affetmedi ve farkı bire indirdi.

İkinci yarıda Manchester United beraberlik golü için çok yüklense de Manchester City defansını geçmeyi başaramadılar.

İngiltere milli takımının eski oyuncularından ve futebol yorumcusu Phil McNulty, "Tam Guardiola'nın isteyeceği tipte bir sonuç. Sezonun hemen başında United'ı yenip puan cetvelinin zirvesinde kalmayı başardılar. Guardiola'nın Manchester City'si, bu sezon büyük paralar harcanarak kurulan Mourinho'nun Manchester United'ından çok daha işliyordu" dedi.