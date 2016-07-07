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Yaşam

Manchester City'nin sahibi Marmaris'te 5 saat kaldı, dakikada 8 bin 350 lira harcadı

55 personelin görev yaptığı yat, 6 lüks süit kabininde aynı anda 12 misafir konuk edebiliyor

07 Temmuz 2016 21:22

İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur bin Zayed El-Nahyan'ın 147 metre uzunluğundaki mega lüks yatı "Topaz" Marmaris'e geldi. Yata karadan ve denizden 730 ton akaryakıt ikmal edildi. Şeyh, yaklaşık 5 saat süren akaryakıt ikmali için 2,5 milyon lira ödedi. Yani dakikada 8 bin 350 lira...

Habertürk'te yer alan habere göre; Dünyanın en büyük 10 yatından birisi olan, 400 milyon avro değerindeki 'Topaz', sabah saatlerinde kılavuz kaptan eşliğinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

 

Dakikada 8 bin 350 lira harcadı

 

Yata karadan ve denizden 730 ton akaryakıt ikmal edildi. Yaklaşık 5 saat süren akaryakıt ikmali için Şeyh 2,5 milyon lira ödedi. Yani dakikada 8 bin 350 lira...

55 personelin görev yaptığı yat, 6 lüks süit kabininde aynı anda 12 misafir konuk edebiliyor. Helikopter pisti bulunan yatta yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ve su sporları araçları yer alıyor.

Liman yetkilileri, yatta El-Nahyan veya yakınlarının bulunup bulunmadığı konusunda açıklama yapmadı. Yatın yakıt ve erzak ikmalinin ardından limandan ayrılacağı bildirildi. 

 

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Manchester CityŞeyh Mansur bin Zayed El Nahyan

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