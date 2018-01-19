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Spor

Manchester City'den Fernandinho'ya yeni sözleşme

Brezilyalı futbolcu 2020 yılına kadar Manchester City forması giyecek

19 Ocak 2018 17:28

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu Fernandinho ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl önce 30 milyon sterlin bonservisle Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Manchester ekibindeki ilk sezonunda Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernandinho, beş sezonda tüm kulvarlarda 212 maça çıktı ve 19 gol attı.

Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı İngiliz temsilcisi, çarşamba günü de 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurmuştu.(TRT Spor)

 

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