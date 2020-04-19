Manchester City transferde boş durmuyor; 17'lik Aguilar'a imza attırdılar

Geniş scout ağı sayesinde Avrupa ve dünyada birçok ismi takip eden, bünyesine genç ve yetenekli futbolcuları dahil eden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Kluiverth Aguilar transferini sonlandırdı.

Peru Ligi ekiplerinden Alianza Lima, 17 yaşındaki gelecek vaad eden sağ bekleri Kluiverth Aguilar'ın bonservisinin Manchester City'e satıldığını açıkladı.

2.8 milyon Euro ve satıştan pay

Oyucunun bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ada basını bu transfer için Manchester City'nin kasasından 2.8 milyon Euro çıkacağını iddia etti. City'nin ayrıca Peru ekibine sonraki satıştan pay vereceği de ifade edildi.

Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile ön plana çıkan Aguilar, Peru'nun U17 ve U23 kadrolarında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 1.80 boyundaki genç yetenek, sağ açıkta da forma giyebiliyor.