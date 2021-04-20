Manchester City teknik direktörü Guardiola: Eğer kaybetmenizin önemi kalmazsa spor, spor olmaktan çıkar

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, futbolun bir numaralı gündemi haline gelen Avrupa Süper Ligi girişimini yorumladı.

Guardiola kulübünün de dahil olduğu tartışma yaratan organizasyon hakkında görüşlerini dile getirdi ve şöyle konuştu:

"Eğer eforla başarı arasında ilişki kurulamazsa spor, spor olmaktan çıkar. Eğer kaybetmenizin önemi kalmazsa spor, spor olmaktan çıkar. En üst düzeyde rekabet etmek istediğimi söyledim ama liglerin en iyileri turnuvaya katılamazsa, adaletten söz edilemez."Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil. Kulübümü destekliyorum ve bu kulübün bir parçası olmayı seviyorum. Ama benim de fikrim var ve ben, yöneticiler için rahatsız edici de olsa fikirlerimi söylemekten çekinmem.

Avrupa Süper Lig'i kuran komitenin dünyanın dört bir yanına gitmesini ve bu kararı nasıl aldığını açıklamasını isterim. Dünya çapında bir konu ve bu takımların neden Süper Lig'de olduğunu ve diğerlerinin neden olmadığını herkese anlatmalılar. Örneğin, 4-5 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Ajax neden bu ligde yok? Çıkıp bunu anlatsınlar..."