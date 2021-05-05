Manchester City soyunma odasında "İstanbul" coşkusu

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Paris Saint-Germain'i eleyerek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalayan İngiliz devinin maçtan sonraki coşkulu kutlamaları sosyal medyaya damga vurdu. Yedek kaleci Zack Steffen "Istanbul baby" notuyla kutlamaları paylaştı.,
Manchester City, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline bileti alan ilk takım oldu. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşayan futbolcular soyunma odasında çılgınca eğlendi.
TIKLAYIN | Şampiyonlar Ligi finaline ilk bilet Manchester City'nin
Manchester City'nin yedek kalecisi Zack Steffen finale çıkmalarının ardından sosyal medyada soyunma odasındaki kutlamaları, "Istanbul baby" notuyla paylaştı. Soyunma odasında tezahüratlar eşliğinde zıplayarak marşlar söyleyen yıldızların görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.