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Spor

Manchester City savunma için kesenin ağzını açtı

İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, savunmayı güçlendirmeye devam ediyor

30 Ocak 2018 19:22

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig\'in lideri Manchester City, savunmayı güçlendirmeye devam ediyor. Manchester ekibi son olarak, Athletic Bilbao\'da forma giyen Aymeric Loporte\'yi kadrosuna kattı. İngilizler, İspanyol oyuncu için bonservis bedeli olarak 65 milyon euro ödedi.
Mavi-Beyazlı ekip sezon başından bu yana defans hattına yaptığı transferlere tam olarak 203.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Guardiola\'nın çalıştırdığı City, daha önce Monaco\'ya Benjamin Mendy için 57.50 milyon euro, Tottenham\'dan Kyle Walker için 51 milyon euro, Danilo için de Real Madrid\'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
İngiliz kulübü defansa yaptığı transferlere rağmen Premier Lig\'de en az gol yiyen 3\'üncü takım konumunda bulunuyor. City, 24\'üncü haftası oynanan Premier Lig\'de kalesinde 18 gol gördü.

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