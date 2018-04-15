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Spor

Manchester City şampiyonluğunu ilan etti

İSTANBUL,(DHA) İngiltere Premier Lig'de 2'nci sıradaki Manchester United'in West Bromwich'e yenilmesinin ardından Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti

15 Nisan 2018 23:09

İSTANBUL,(DHA)

İngiltere Premier Lig\'de 2\'nci sıradaki Manchester United\'in West Bromwich\'e yenilmesinin ardından Manchester City, şampiyonluğunu ilan etti. 
Premier Lig\'in 33\'üncü haftasında dün Tottenham\'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 16\'ya yükselten Manchester City, United\'in sahasında son sıradaki West Bromwich\'e mağlup olmasının ardından bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Pep Guardiola yönetiminde şampiyon olan Manchester ekibi, tarihindeki 5\'inci şampiyonluğuna ulaşırken, son 6 sezonda da 3\'üncü kez kupanın sahibi oldu.

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