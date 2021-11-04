Manchester City, Pep Guardiola'nın halefini buldu

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adaylar arasında en güçlüsü Brendan Rodgers oldu.

İngiliz ekibi kendini Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlıyor. İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2023 yazında bitiyor. Guardiola daha önce verdiği demeçlerde ayrılık sinyali vermiş, farklı bir kariyer planına açık olduğunu dillendirmişti.

Guardiola'nın yerine geçecek aday için çalışmalarını sürdüren Manchester City aradığı ismi yakınında buldu.

Manchester City'de Brendan Rodgers sesleri

Times'ın iddiasına göre Manchester City, Guardiola'nın koltuğu için uzun süredir tek bir aday üzerinde duruyor.

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers uzun süredir Manchester City'nin gündeminde. İngiliz teknik adam yalnızca City'nin değil diğer birçok Avrupa devinin de listesindeydi.

Daha önce Barcelona ile adı anılan Brendan Rodgers için Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Manchester City'nin uzun süreli ilgisinin farkında olan Rodgers da bu ilgiden memnun.

Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılması durumunda yerine Brendan Rodgers'ın geçme ihtimali oldukça yüksek.