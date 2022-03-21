Manchester City Para Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu

Manchester City, Deloitte Futbol Para Ligi'nde ilk kez birinci oldu.

Son Premier Lig şampiyonu Manchester City, her yıl gelir açısından en iyi performans gösteren futbol kulüplerini inceleyen listede zirveye çıkan dördüncü kulüp oldu.

6 basamak birden tırmanan City'nin 2020-21 sezonundaki geliri 644,9 milyon euro olarak açıklandı. Böylece İngiliz devinin geliri Para Ligi'nin oluşturulduğu 1996-97 sezonundan bu yana 45 kat arttı.

Real Madrid 640.7 milyon euro ile ikinci, Bayern Münih ise 611.4 milyon euro üçüncü oldu. Barcelona 582,1 milyon euro'luk gelirle dördüncü sıraya geriledi. 558 milyon euro ile Manchester United şimdiye kadar en düşük seviyesinde kaldı ve beşinci oldu.

6- Paris Saint-Germain 556,2 milyon euro

7- Liverpool 550,4 milyon euro

8- Chelsea 493.1 milyon euro

9- Juventus 433,5 milyon euro

10- Tottenham 406,2 milyon euro

11- Arsenal 366,5 milyon euro

12- Borussia Dortmund 337,5 milyon euro

13- Atletico Madrid 332,8 milyon euro

14- Inter 330,9 milyon euro

15- Leicester City 255,5 milyon euro

16- West Ham United 221,5 milyon euro

17- Wolverhampton 219,2 milyon euro

18- Everton 218,1 milyon euro

19- Zenit 212 milyon euro

20- Aston Villa 207,3 milyon euro

Yayın geliri 2019-20 sezonuna göre 1,4 milyar euro artarken, Para Ligi'ndeki dev kulüpler, 1 milyar eurodan daha düşük bir artışla toplam 8,2 milyar euro gelir elde etti.

Deloitte, kulüplerin Covid-19'un bir sonucu olarak 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 2 milyar eurodan fazla gelirden yoksun kaldığını açıkladı.