T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester City, Otamendi'nin sözleşmesini uzattı

İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi'nin sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı

17 Ocak 2018 20:11

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig\'in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi\'nin sözleşmesinin 2022\'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
2015\'te Valencia\'dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020\'de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Otamendi, Manchester City formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İngiltere Premier LigManchester CityNicolas OtamendiValencia ManchesterArjantinliOtamendi Manchester City

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24