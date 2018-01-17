Manchester City, Otamendi'nin sözleşmesini uzattı

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig\'in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi\'nin sözleşmesinin 2022\'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

2015\'te Valencia\'dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020\'de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Otamendi, Manchester City formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.