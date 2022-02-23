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Spor

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko: Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek

23 Şubat 2022 13:01

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasındaki gerilim hakkında "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" dedi.

Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan futbolcu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

Zinchenko, Ukrayna milli takımında 48 kez forma giydi ve 8 gol attı.

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