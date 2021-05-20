Manchester City'nin stoperi Dias, Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin stoperi Ruben Dias'ı yılın futbolcusu seçti.

İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Manchester City'nin lig kupası ve lig şampiyonluğunda kilit rol oynayan, takımın Şampiyonlar Ligi finaline çıkışında katkı sağlayan defans oyuncusu Ruben Dias'ı sezonun en iyi futbolcusu seçti. Portekizli oyuncu, takım arkadaşı Kevin De Bruyne ve Tottenham'ın forveti Harry Kane'in önünde ödüle layık görüldü.



Manchester City'ye sezon başında Benfica'dan 92 milyon Dolar'a transfer olan ve Etihat Stadı'ndaki ilk sezonunda sıradışı bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu kendisinin seçilmesiyle ilgili olarak, "Bu büyük bir ayrıcalık. Takım arkdaşlarım olmadan böyle bir başarıyı yakalayamazdım. Bu ödülü almamın nedeni takım oyunun nasıl oynandığının en büyük örneği" dedi.



Yılın futbolcusu oylamasında, 9 Manchester City'li oyuncuya oy gitti. City'li futbolcular, oyların yüzde 50'sini aldı. Dias, İngiltere'deki ilk sezonunda yılın futbolcusu seçilen üçüncü isim olurken, Liverpool'lu Steve Nico'un ardından 32 yıl sonra ödüle layık görülen ilk defans oyuncusu oldu.

Ruben Dias, 1948'den beri verilen bu ödülü, Cristiano Ronaldo'dan sonra kazanan ikinci Portekizli oyuncu oldu.