Manchester City'nin sahipleri, portföyüne 11. kulübü eklemek için girişimlere başladı

Manchester City'nin sahipleri, portföyüne 11. kulübü eklemek girişimlere başladı.

Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, zincir kulüp hissedarlığını dünyaya yaymak istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre, City Football Group'un temsilcileri geçen hafta sonu Spartak Moskova'nın genel müdürü ile bir araya geldi. Rus kaynaklar, City'nin sermaye temelli takımın yüzde 20 hissesini satın almakla ilgilendiğini öne sürdü.

Anlaşmaya varılması halinde City Football Group'un dünya çapındaki kadrosundaki kulüp sayısı 11'e yükselecek.

Grubun elinde hisselerini bulundurduğu kulüpler arasında Manchester City başta olmak üzere New York City, Melbourne City(ABD), Yokohama F Marinos(Japonya), Montevideo City Torque(Uruguay), Girona(İspanya), Sichuan Jiuniu(Çin), Mumbai City(Hindistan), Lommel SK(Belçika) ve Troyes(Fransa) yer alıyor.

Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan kimdir?

1970 doğumlu Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir. Abu Dabi Cumhurbaşkanı Halife bin Zayed Al Nahyan'ın kardeşidir. Yüksek Petrol Konseyi üyesi, Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi dahil çok sayıda yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir.

Mansour ayrıca, Virgin Galactic ve Sky News Arabistan gibi ticari girişimler şirketlerinde bir dizi hisseye sahiptir.

Şeyh Mansour'un net servertinin 22 milyar Dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.