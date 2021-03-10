Manchester City-Mönchengladbach maçı Macaristan'da oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ile Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele 16 Mart Salı günü TSİ ile 23:00'te başlayacak.

İlk maç da Macaristan'daydı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadele Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Manchester ekibine galibiyeti 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus'un golleri getirmişti.