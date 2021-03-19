Manchester City, Jack Grealish'i istiyor

Manchester City, Pep Guardiola'nın çok istediği Jack Grealish için Aston Villa ile transfer görüşmesine hazırlanıyor.

Manchester City, bu yaz Aston Villa orta saha oyuncusu Jack Grealish ile sözleşme imzalamak isteyen kulüpler arasında favori olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansın ardından transferin en gözde isimlerinden biri oldu.

Grealish, geçen sezon Manchester United'ın kaynak yaratamaması nedeniyle sezon başında kulübüyle yeni bir beş yıllık sözleşme imzalamıştı.

Grealish'i daha önce "istisnai bir oyuncu" olarak tanımlayan Pep Guardiola, yıldız futbolcuyu takımından görmek istiyor.

Daily Mail'e göre Aston Villa yıldız oyuncusu için 100 milyon Sterlin bonservis bedeli talep ediyor. 25 yaşındaki yıldız bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 6 gol ve 10 asist üretti.