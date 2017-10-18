Manchester City durdurulamıyor!

12 resmi maçta mağlubiyet yok

Gol yemeyi unuttu

Geçtiğimiz sezon beklentiler karşılanmadı

Dünyanın en pahalı savunma hattı

Ata SELÇUK - İSTANBUL / DHA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, tecrübeli teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki 2\'nci sezonunda yükselişe geçti.

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Manchester ekibi, 11 mücadeleden galip ayrılırken 1 kez berabere kaldı. İngiltere Premier Lig\'de bu sezon çıktığı 8 maçın 7\'sinden galip ayrılan ve yalnızca Everton\'a puan kaybeden Manchester City, bu süreçte rakip filelere 29 gol gönderirken, kendi kalesinde yalnızca 4 kez gol gördü.

GOL YEMEYİ UNUTTU

UEFA Şampiyonlar Ligi\'ne de olağanüstü bir başlangıç yapan City, F grubunda çıktığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Manchester ekibi bu süreçte tek gol yerken (Napoli), 8 gol attı.

Öte yandan maviler İngiltere Lig Kupası\'nda çıktığı tek maçta ise West Bromwich Albion\'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Geçtiğimiz sezon lige 6\'da 6 yaparak başlayan ve önemli bir galibiyet serisi yakalayan Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nu 2\'nci sırada bitirerek tur atlamıştı. Daha sonra düşüşe geçen Guardiola\'nın öğrencileri, ligi 3\'üncü sırada bitirirken, Şampiyonlar Ligi 2\'nci Turu\'nda Monaco\'ya boyun eğmişti.

DÜNYANIN EN PAHALI SAVUNMA HATTI

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından bu sezon kesenin ağzını açan Manchester City yönetimi, savunma hattınında büyük değişikliklere gitti. Kaleyi Benfica\'nın file bekçisi Ederson\'a emanet eden City, Tottenham\'ın sağ beki Kyle Walker, Monaco\'nun sol beki Benjamin Mendy ve Real Madrid\'in sağ beki Danilo\'yu yüksek bonservis bedelleriyle kadrosuna kattı.

Pep Guardiola yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan ve yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk adayı olarak lanse edilen Manchester City\'nin, ilerleyen dönemlerde nasıl devam edeceği merak konusu...