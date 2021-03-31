Manchester City'den, Premier Lig tarihine geçecek Haaland planı

Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Manchester City, yıldız golcüyü sezon sonu kadrosuna katabilmek için harekete geçti. City eğer Norveçli oyuncuyla anlaşırsa 300 milyon poundun üzerinde bir maliyetle karşı karşıya kalacak.

Manchester City'de Sergio Agüero sezon sonunda takımdan ayrılacağı için Erling Haaland öncelikli transfer hedefi haline geldi. Ancak bu transfer City için yükü ağır bir maliyete yol açacak.

The Sun'ın haberine göre, City Norveçli golcü için 5 yıllık sözleşmeden 156 milyon Sterlinlik bir teklif yapmayı planlıyor. Bu teklifin bonuslarla birlikte 300 milyon poundun üzerine çıkacak. Haftalık 600 bin pound kazanacak 20 yaşındaki oyuncunun İngiltere adım atması halinde ise Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Paris Saint Germain, bu teklife yaklaşabilecek tek kulüp

Borussia Dortmund, dünya futbolunda en çok istenen futbolculardan biri haline dönüşen Haaland için 180 milyon euro istiyor. Haaland'ın Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken 75 milyon euro olan serbest kalma bedeli 2022 yazına kadar geçerli olmayacak.

Haberde, şu anda bu teklife Avrupa'da yaklaşabilecek tek kulübün Fransız devi Paris Saint-Germain olduğu kaydedildi.

İngiliz medyasından gelen bir başka haberde ise Manchester City, Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotayı Harry Kane'e çevirecek. (NTV Spor)