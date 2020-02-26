Manchester City'den CAS'a başvuru

Manchester City, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezasını kaldırtmak için CAS'a başvurdu.



UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.