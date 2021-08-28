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Spor

Manchester City, Arsenal'i beş golle devirdi

Şu ana kadar gol de bulamayan Arsenal üç hafta sonunda averajla lig sonuncusu oldu

28 Ağustos 2021 16:37

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

Haftanın açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3. maçında da puan alamadı.

Arsenal, Manchester City kalesine ilk atağını 83. dakikada yaptı. Topçular maç boyunca yalnızca 1 şut attı ve isabet bulamadı.

Şu ana kadar gol de bulamayan Arsenal üç hafta sonunda averajla lig sonuncusu oldu.

 

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