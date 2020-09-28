Manchester City 5 yedi, Ruben Dias transferi için 68 milyon Euro verdi!

İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Manchester City, sahasında Leicester City’ye 5-2 mağlup oldu. Savunmada yaşanan sıkıntıların öne çıktığı Manchester City’de Teknik Direktör Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımın 5 gol yemesine şahit oldu. Ağır yenilgi sonrası savunmaya takviye için kolları sıvayan Manchester City, Benfica’nın stoperi Ruben Dias’ı renklerine bağladı.

Dias transferi için Benfica’ya 68 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Manchester City, Arjantinli stoper Nicholas Otamendi’yi de 15 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibine verdi. Dias’ın transferinde ayrıca 3.6 milyon Euro’luk da bonus maddesi yer aldı.

Benfica kulübü, transferi resmi sitesinden duyurdu.

Stoper bölgesine 237 milyon Euro ödedi

Manchester City, savunmadaki sıkıntıyı çözmek için sezon başında Bournemouth’tan Hollandalı stoper Nathan Ake’yi 45.3 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ake, Leicester City maçında ilk 11’de forma giymiş ve 5-2 yenilen takımının ikinci golüne imza atmıştı.

Dias transferi ile birlikte Manchester City’nin Guardiola döneminde stoper bölgesine yapılan harcama 237 milyon 500 bin Euro’ya ulaştı.

Guardiola, İngiliz ekibinin başına geldikten sonra savunmanın ortasına John Stones (55.6 milyon Euro), Aymenic Laporte (65 milyon Euro), Philippe Sandler (2.5 milyon Euro), Ko Itakura (1.1 milyon Euro), Nathan Ake (45.3 milyon Euro) ve Ruben Dias’ı (68 milyon Euro) kadrosuna kattı.

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