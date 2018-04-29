Manchester bombacısının saldırıdan saatler önce çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı

İngiltere polisi, Manchester kentinde hafta başında bombalı saldırı düzenleyen Salman Abedi'nin aynı gün çekilmiş CCTV görüntülerini paylaştı.

Manchester Arena'da Ariana Grande konserinin çıkışında Pazartesi gecesi düzenlenen intihar saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.

Salman Abedi'nin fotoğrafının Pazartesi akşamı nerede ve saat kaçta çekildiğine dair bilgi verilmedi.

Polis, Abedi'nin kimliğinin saldırıdan iki saat sonra ortaya çıkarıldığını söyledi.

İngiltere'de Manchester saldırısının ardından en üst düzey olan 'kritik' seviyesine çıkarılan terör tehdidi dün 'ciddi' seviyesine indirildi.

Aynı zamanda polise destek olmak için sokağa çıkan askerlerin İngiltere'de resmi tatilin sona ereceği Pazartesi gecesi itibariyle geri çekileceği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May konuyla ilgili açıklamayı dün sabah üst düzey güvenlik toplantısının ardından yaptı.

Saldırıyla ilgili şimdiye kadar 14 yere baskın düzenlendi, 11 kişinin de sorgusu sürüyor.

Manchester polisi, Abedi'nin İngiltere'ye döndüğü tarih olan 18 Mayıs'tan itibaren attığı adımlara ilişkin bilgi paylaşılması için halka çağrı yaptı.

Polis yetkilileri, soruşturma üzerinde bin kişinin çalıştığını açıkladı.

Yetkililer, Abedi'nin şehir merkezindeki evinin en son gittiği yerlerden biri olduğunu ve patlayıcılara son dokunuşları burada yapmış olabileceğini belirtiyorlar.