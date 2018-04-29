Manchester Arena'da görgü tanıkları: Savaş filmi sahnesi gibiydi

Manchester Arena'daki patlama sırasında, Amerikalı pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konseri için alanda bulunan görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı.

BBC 5'a konuşan , giriş salonunda eşi ve kızını beklerken patlamanın etkisiyle yere düştüğünü söyledi.

Andy, yaşadıklarını 'savaş filmi sahnesine' benzetti:

"Ayağa kalktığımda etrafıma baktım, her yerde cansız bedenler vardı. Sanırım 20-30 cansız beden. Ölü olduklarını söyleyemem ama ölü gibi görünüyorlardı."

"Kanla kaplıydılar ve ağır yaralıydılar. Yaptığım ilk şey konser alanına koşup ailemi bulmaya çalışmak oldu."

Arena'da ailesini bulan Andy, 'çocukların ve gençlerin yerde çığlık çığlığa olduğunu' söyledi.

Leeds'ten BBC 5 Live'a konuşan , patlama anında eşinin olay yerine yalnızca birkaç metre mesafede kızını beklediğini ifade etti:

"Son şarkının bittiğini duyduk sonra bir anda çok güçlü bir ışık görüldü, sonra patlama sesi ve duman. Ayağımda, bacağımda ağrı hissettim."

"Yanımda duran eşime döndüm, 'Uzanmaya ihtiyacım var' dedi."

"Karnından yaralandı, büyük ihtimalle bacağı kırıldı. Benim ayağımda küçük bir delik oluştu, şarapnelin isabet ettiği yerde. Bu kadar ucuz kurtulduğum için şaşkınım."

BBC Manchester radyosuna konuşan da, 15 ve 17 yaşlarındaki kızlarını almak için konser alanına gittiklerini söyledi:

"Kesinlikle bir bombaydı. Kesinlikle giriş salonundaydı. Merdivenlerin başında yukarıdaydık, cam patladı. Satış yaptıkları yere çok yakındı."

"Tüm bina sallandı. Bir patlama oldu sonra alev gibi ışık görüldü."

"Biz de hemen çocuklarımızı bulmak için koştuk, biz güvende olduğumuz için şanslıydık."

de 13 yaşındaki kızıyla konser alanındaydı. BBC 5 Live'a konuşan görgü tanığı "herkesin panik halde olduğunu" söyledi:

"Bir anda binanın sallandığını hissediyorsunuz… stadyumun üstünden etrafınızdan duman yükseliyor gibiydi."

"İnsanlar yere yatıyordu, içeride silahlı bir saldırgan olduğunu düşündüm."

"Ne yazık ki güvenlik de herkes gibi şakın haldeydi, herkes kendi kendine kalmıştı."

"Bu gece orada çok sayıda tek başına, refakatsiz çocuk vardı. Kendi kendilerine panik halde olan birkaç kız çocuğuna yardım etmeye çalıştım. Benim kızımın yaşlarındaydılar."

Görgü tanığı da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şok ediciydi. Çok büyük bir patlama sesi duydum ve herkes çığlık çığlığa ağlayarak koşuşturmaya başladı."

"Herkes birbirinin üstünden geçerek çıkmaya çalışıyordu."

"Şaşkındım, ne olduğunu anlamıyordum. Herkes hızla konuşuyordu, üstümüze basılıyordu."

BBC Manchester radyosuna konuşan 14 yaşındaki kızıyla konser salonundaydı.

Konser çıkışı kalabalığa takılmamak için konser bitiminden önce Arena'dan ayrıldı. Rachel tanık olduklarını anlattı:

"Dışarı çıkarken büyük bir patlama sesi duyduk. Önce konserde bir şey kaçırdığımızı sandık."

"Köşeyi döndüğümüzde merdivenlerden inenlerin korkunç izdihamını gördük, insanlar yere düşüyordu."

"Kızımı tuttuğum gibi kaçtık. Yere düşenler eziliyordu."

Newcastle'dan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi da herkesin panik halde olduğunu söyledi:

"Ariana Grande son şarkısını bitirdi ve çok büyük bir patlama duyuldu. Koşanları gördüm. İçgüdüsel olarak koşuyorduk."

"Bir koridorda durduk, çıkmaz bir koridordu. Çok korkunçtu."

"Ana kapıları buldum, herkes her yerde ağlıyordu. Otelin arkasında toplananlar ellerinde telefon ağlıyordu."

Kızıyla konsere giden bir diğer görgü tanığı da, "Ariana, 'Güle güle Manchester! dedi, ışıklar kapandı ve iki büyük patlama sesi geldi. Asansöre binip çıkışa doğru gidiyorduk. Kapılar açıldığında yerde kan gördüm, iki kişi yaralı yatıyordu. Yüzlerinde kan vardı" dedi.