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Manavgat'taki protestolarda Türk Bayrağı asılı olmayan işyerlerine saldırı

İlçeye gece boyunca girişler jandarma kontrolünde gerçekleşti

09 Eylül 2015 11:07

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Dağlıca bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Uğur Yıldız'ın memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesinde başta Side olmak üzere Çolaklı gibi önemli turizm merkezlerinde çok sayıda işyerine, Türk Bayrağı asılı olmadığı gerekçesiyle saldırıldı, iki restoran ateşe verildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Dağlıca’da PKK saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er 28 yaşındaki Uğur Yıldız’ın baba ocağı, Antalya’nın Manavgat ilçesi geceyi ayakta geçirdi. Akşam saatlerinde otomobil ve motosikletleriyle toplanan kalabalık, başta Side olmak üzere Çolaklı, Ilıca gibi önemli turizm merkezlerinde Kürt vatandaşlara ait olduğu iddia edilen ve Türk Bayrağı asılı olmayan işyerlerine saldırdı, çok sayıda işyerini ateşe verdi.

Olaylardan ilki Side’de halk plajında yer alan ve jandarma karakoluna ancak 100 metre mesafe bulunan bir restoranda meydana geldi. Otellerin arasında yer alan restorantta göstericiler tarafından çıkartılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak restoran tamamen kül oldu.

Turistler yangını sahilden izlerken çevre otellerde bulunanların gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen otellerinden bavullarıyla ayrılması dikkati çekti. Diğer yangın ise antik Side’nin hemen girişinde yer alan bir restoranda çıktı. Restoran yangında tamamen kül olurken Türk Bayrağı asılı olduğu için dokunulmayan bir araç kiralama şirketi ise işyerine sıçrayan alevler nedeniyle büyük zarar gördü.

Gösteriler sırasında Antik Side çarşısında ise çok sayıda işyeri zarar gördü. Kalabalık taş ve sopalarla işyerlerine saldırırken kırılan camları, bölge esnafı ve belediye görevlileri temizledi.

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü ve Manavgat Belediye Başkanı CHP’li Şükrü Sözen olayların ardından çarşıya gelerek incelemelerde bulunurken, gece boyu Antik Side’ye girişler jandarma kontrolünde gerçekleşti.

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