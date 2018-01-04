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Manavgat'taki kazada Ayşegül öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada Ayşegül Ketboğa (36) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

04 Ocak 2018 12:30

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada Ayşegül Ketboğa (36) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Manavgat\'ın D-400 karayolu Side Kavşağı\'nda dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Emre Güler\'in kullandığı 07 LRG 09 plakalı otomobille Cengiz Kartay\'ın kullandığı 35 PK 579 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emre Güler, Ayşegül Ketboğa ve Meltem Gürkan yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Ayşegül Ketboğa kurtarılamadı. Emre Güler ve Meltem Gürkan\'ın tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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