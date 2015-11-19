Manavgat'taki çiftliğinin yakınlarında yangın çıkan Tuğba Özay sosyal medyadan yardım çağırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü. Çiftliğinin yanında çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşayan manken Tuğba Özay, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

DHA'nın haberine göre, Manavgat’ın Bucakşeyhler Mahallesi’ndeki yangın saat 15.00 sıralarında başladı. Kısa sürede genişleyen yangın, Tuğba Özay’ın anne ve babasının kaldığı çiftliğe kadar yaklaştı. Bunun üzerine çiftlikteki görevliler yangına müdahale etti. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleriyle Manavgat Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, Özay’ın çiftliğine ulaşmadan söndürüldü. Yangında, 5 dönümlük makilik alanla bir eve ait odun deposu ve bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.

Yangın başladığı sırada ilçe merkezinde olan Tuğba Özay’ın annesi Duygu Özay da çiftliğe geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Duygu Özay, yangının çiftliğe ulaşacağı endişesiyle çok korktuklarını belirterek, "Yangın tam çiftliğimizin sınırına gelmişken söndürüldü. Biraz daha geç kalınsaydı, çiftliğimizdeki ağaçlarımız ve evimiz yanabilirdi. 2007 yılında büyük bir orman yangını felaketi yaşamıştık. O zaman çiftliğimiz büyük zarar görmüştü" dedi.

Sosyal medyadan yardım çağrısı

Yangını İstanbul’da haber alan Tuğba Özay ise sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajlarla yardım çağrısı yaptı. Sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, Manavgat’taki dostlar acil yardım acil yardım. Çiftliğimiz yanıyor lütfen acil yardım. Havadan müdahale gerekir. Yangın uçağı yok. Acil acil" mesajını paylaşan Tuğba Özay, yangın söndürüldükten sonra ise şu mesaja yer verdi:

"Sevgili dostlar yangına müdahale edildi. Çok şükür söndürüldü. Geçmişte de böylesi bir facia yaşandığı için bu konuda cidden çok hassasız. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na, Manavgat itfaiye ekibine, Manavgat Belediye Başkanlığı’na, Manavgat’taki yerel ve ulusal medya çalışanlarına, değerli dostlara, sayfalarında yardım çağrımı paylaşan sevenlerime, herkese, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ailem çok şükür iyi şu anda. Hepimize gelmiş geçmiş olsun. Ve lütfen herkes yangın konusunda daha bilinçli hareket etsin. Bir küçük izmarit çok büyük facialara yol açabilir. Sevgilerimizle."