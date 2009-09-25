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Yaşam

Manavgat'ta uluslararası su altı temizliği yapıldı

25 Eylül 2009 22:56

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Türk ve yabancı dalgıçlarca yapılan su altı temizliğinde, denizden yüzlerce kilo atık çıkarıldı.

Project Aware adlı kuruluşun dünyada her yıl 19-26 Eylül tarihlerinde düzenlendiği uluslararası su altı temizliği etkinliği, Manavgat'ın Sorgun bölgesinde Turquoise Otel ve Scuba Side Dalış Okulu tarafından gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı 20 dalgıcın katıldığı 1,5 saat süren temizlikte, denizden yüzlerce kilo ağırlığında demir ve plastik atık ile çöp çıkarıldı.

Sorgun Turquoise Otel Genel Müdürü Haluk Tüfekçi, uluslararası etkinlik çerçevesinde deniz dibi temizliği yapıldığını söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, dünyada her yıl 6 milyon tondan fazla pisliğin denize atıldığını anlatan Tüfekçi, ''Su altı temizliği ile denizden çıkarılan malzemeler çevreyi ne kadar kirlettiğimizi gösteriyor. Bölgemizdeki denizlerde kirlenmenin boyutunu ortaya koymak istiyoruz'' dedi.

Scuba Side Dalış Okulu Sahibi Volkan Alpak da su altı temizliğini bu yıl yabancı dalgıçların katılımıyla uluslararası boyutta yaptıklarını belirterek, ''Biz dalgıçlar, denizlerimizi elimizden geldiğince temizlemeye çalışıyoruz'' diye konuştu.

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