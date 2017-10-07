Manavgat'ta tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)

İSİMLER BELLİ OLDU

Manavgat\'ta Alman turistleri taşıyan tur minibüsünün yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda refüje devrildiği kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin Alman Heike Mendler, Frank Fauth ve Heike Fauth olduğu belirtildi. Michael Höner, Tanja Höner, Emily Höner, Heike Bessert, Meike Bunze, Heike Berrerich, Alexander Berrerich, Jörg Manfred Reinhard, Britta Buch ve Ute Stöbel Kurz ile Türk asıllı Alman vatandaşı Mahmut Ertuğrul\'un da yaralandığı kaydedildi.