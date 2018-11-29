Manavgat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu (2)

ÇAYIN DEBİSİ YÜKSELDİ, İKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Manavgat\'ta dün gece etkili olan şiddetli yağış Beydiğin Mahallesi\'nde su taşkınlarına neden oldu. Bölgeden geçen ve Naras Barajı\'nı besleyen Kargı Çayı\'nın debisi sel suları nedeniyle yükseldi. Çay üzerinde kurulu bir yaya köprüsüyle yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan ve bölgedeki tarım arazilerine ulaşımı sağlayan beton köprü, sel suları nedeniyle çöktü. Mahallenin içinden geçen yollarla mahalle arası bağlantı yollarında da çökmeler meydana geldi. Sel sularıyla taşan Kargı Çayı\'nın bazı bölgelerde yatak değiştirmesi sonucu bazı tarlalar su altında kaldı.

\'BÜYÜK ZARARIMIZ VAR\'

Beydiğin Mahalle Muhtarı Mehmet Karabacak, \"Büyük bir afet oldu. Kargı Çayı taştı. Çayın yatağı değişti. İki köprü yıkıldı. Yollarda göçmeler var. Can kaybımız yok. Maddi olarak büyük zararımız var. Önemli olan can kaybımızın olmaması, maddi kayıplar bir şekilde telafi edilir\" dedi.

Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çokal, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin inceleme yapmak için bölgeye gitti. Bölgede yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI