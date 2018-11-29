Manavgat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı kırsal mahallelerde taşkın meydana geldi. Seralar ve yerleşim yerlerinde su baskınları olurken, sel sularına kapılan birkaç büyükbaş hayvan telef oldu.

Manavgat\'ta dün gece etkili olan sağanak; Çardak, Beğdiğin, Hacıali, Cevizler, Taşağıl ve Karabük mahallelerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çardak Mahallesi\'nde şiddetli yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu ulaşımı sağlayan yol kapandı. Sel sularının yerleşim yerini basmasıyla birçok ev ve ahır su altında kaldı.

Çardak Mahalle Muhtarı Hilmi Mutlu, mahallede seraların yarıya yakınının su altında kaldığını ve ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Mutlu, iki kardeşe ait ahırların su altında kalması nedeniyle de 3-4 büyükbaş hayvanın suya kapılıp, telef olduğunu belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı CHP\'li Şükrü Sözen, sabah erken saatlerde Çardak Mahallesi\'ne giderek, şiddetli yağışın yol açtığı hasarı inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun diyen Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi olarak en kısa sürede ulaşımda yaşanan sorunları ortadan kaldıracaklarını ve köy içinde selle birlikte gelen toprakları temizleyeceklerini belirtti.

Kaymakam Mustafa Yiğit, dün geceki şiddetli yağışın birkaç kırsal mahallede etkili olduğunu belirtti. Taşağıl ve Hocalar mahallelerindeki olumsuzlukların giderildiğini aktaran Kaymakam Yiğit, Çardak ve Beğdiğin mahallerinde de ekiplerin çalışma yapmaya başladığını aktardı. Kaymakam Yiğit, yağış nedeniyle Hacıali ve Cevizler yolunda göçme meydana geldiğini, yolun tek şeritten kontrollü şekilde ulaşıma açık olduğunu aktardı.



FOTOĞRAFLI